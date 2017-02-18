مشروع «فن الكتابة الإبداعية» ينطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، السبت 18 فبراير، فعاليات مشروع (فن الكتابة الإبداعية) الذي أعلن عنه اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ونادي المدام الثقافي الرياضي، في مؤتمر صحفي عقد أول أمس «الخميس»، في مقر الاتحاد، وتحدث فيه الشاعر أحمد العسم نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وعلي محمد الراشدي رئيس اللجنة الثقافية بنادي المدام الثقافي الرياضي.

وأشاد العسم بفكرة مشروع (فن الكتابة الإبداعية) الذي يعكس استراتيجية القيادة في نشر السعادة والخير والنهوض بالمجتمع معرفياً وأدبياً، كما قدم عرضاً لطبيعة الأنشطة التي يقيمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ودوره في إغناء الساحة الثقافية الإماراتية، لا سيما في مجال رعاية المواهب.

فيما أكد الراشدي على أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تسعى من خلالها الإمارات إلى الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري، وايماناً من النادي بالدور الكبير لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات وما يقدمه من جهود في سبيل الارتقاء بالشباب ودعم مواهبهم وصقل قدراتهم الأدبية.

مشيراً إلى أن عدد المشاركين يتجاوز الخمسين مشاركاً في ثلاث ورش أدبية، في الرواية والقصة القصيرة والشعر، حيث يسعى النادي إلى تأهيل كوادر وطنية مثقفة تواجه التحديات.