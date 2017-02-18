عمار العطار ينقِّب في الذاكرة المحليَّة لاستخراج كنوزها الثقافية

رانيا حسن (دبي)

تحمل مشاريع المصور الإماراتي عمار العطار ملامح البيئة الإماراتية وذاكرتها؛ فتحفر وتنقب داخل الزمن سعياً وراء استخراج كنوز لا يعرفها الجيل الحالي، من خلال تنفيذه لعدة مشاريع بحثية تهتم بالتوثيق، فبعد أن قدم مجموعة توثق لبداية السينما في الإمارات وملامحها عبر مجموعة نادرة من ملصقات و«أفيشات» السينما التي عرضت في الدولة فترة الخمسينات، ها هو يستعد لتقديم الجزء الثاني من نفس المشروع، وذلك في أسبوع الفن الذي يقام في مارس المقبل.

وفي مشروعه (عكس الزمن) الذي يعرضه حالياً في السركال أفينو بمنطقة القوز، يقدم العطار تجربة مختلفة عن تاريخ وبداية التصوير في الدولة وأهم الاستوديوهات، وقد اختار في هذا المشروع استكشاف استوديوهات التصوير الفوتوغرافي في الإمارات، والتي أنشأها في دبي رواد إماراتيون في الفترة من أوائل الخمسينات والستينات مثل استوديو الأهرام للسيد جعفر، واستديو دبي آرت لعبدالله العوضي. ثم استديو هنيموون في الشارقة لصاحبه حميد دوراني فترة السبعينات وهيملين فترة الثمانينات بالإضافة لاستوديو برهان لشبير محسن.

ويربط الفنان نشأة الاستوديوهات وتاريخ بدايتها بالأوضاع السياسية والافتصادية للبلاد وملامح الحياة الاجتماعية والثقافية، كما يستعرض علاقة الإمارات بجيرانها والتبادل الثقافي التي شهدته الدولة مع شقيقتها من الدول الأخرى كالهند وباكستان، ثم أوائل المصورين ومنهم (وليام زجر) في فترة الثلاثينات والمصور رونالد كودري في فترة الأربعينات.

وقال العطار لـ «الاتحاد»: «بدأت رحلتي مع التصوير منذ عام 2003 فاستهوتني حياة الأشخاص، والأبنية القديمة والأشياء التي نستخدمها دون معرفة تاريخ لبداية استخدامها»، وأضاف: «أقمت عدة مشاريع توثيقية منها (تاريخ مياه السبيل في الإمارات) والتي بدأت البحث عنها في أوقاف الشارقة ثم وثقتها بالصور، كما تطرقت لتاريخ (غرف الصلاة) وارتباطها بعادات أبناء المنطقة أو الإمارة التي تنشأ بها».