سمكة تونة بـ636 ألف دولار



تاريخ النشر: الجمعة 06 يناير 2017 طوكيو (د ب أ) بيعت سمكة تونة عملاقة ذات زعانف زرقاء مقابل 2ر74 مليون ين «636 ألف دولار» في طوكيو، أمس، في أول مزاد خلال العام الجاري بسوق السمك الرئيسية بالمدينة. وبلغت قيمة السمكة، التي تجاوز وزنها 212 كيلوجراما، 350 ألف ين للكيلوجرام الواحد في سوق تسوكيجي للأسماك، وبيعت السمكة إلى سلسلة مطاعم شهيرة تدعى سوشي زانماي. وتم اصطياد السمكة قبالة ساحل شمال اليابان في مياه تعرف بأنها أفضل المياه لاصطياد التونة في البلاد. يذكر أن عملية البيع التي تمت أمس هي ثاني أعلى سعر يدفع مقابل سمكة تونة في البلاد، فكان أعلى سعر تم تسجيله في 2013 وبيعت سمكة تونة مقابل 4ر155 مليون ين.