«الملكي» يتطلع إلى تعزيز صدارة «الليجا» أمام إسبانيول

دبي (الاتحاد)
يتطلع ريال مدريد لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، والابتعاد بفارق أربع نقاط مؤقتاً، حينما يستقبل إسبانيول صاحب المركز التاسع في أبرز مباريات اليوم ضمن الجولة 23 لليجا.
وعلى الرغم من خوضه 20 مباراة فقط أقل بمباراتين عن مطارديه، يتصدر «الملكي» الترتيب بمجموع 49 نقطة، ويأتي خلفه برشلونة بـ48 نقطة ثم أشبيلية 46 نقطة، وسيكون الفريق على الموعد أمام اختبار جديد يدخله بمعنويات عالية بمواجهة إسبانيول، وذلك بعد الفوز الكبير على نابولي بنتيجة 3-1، في ذهاب الدور ربع النهائي بالدور الثاني بدوري أبطال أوروبا.
ويسود الشك بإمكانية وجود المدافع سيرجيو راموس في المباراة، بعدما شارك أمام الفريق الإيطالي وهو يعاني من الإصابة، وفضل الفرنسي زين الدين زيدان إخراجه في الدقائق الأخيرة للخلود للراحة، فيما أكد الفرنسي كريم بنزيمة جاهزيته حينما سجل هدفاً رد فيه على الانتقادات، مع انتظار عودة الويلزي جاريث بيل الذي غاب لفترة طويلة بداعي الإصابة، ولكنه يتدرب حالياً مع المجموعة.
وعلى الرغم من عدم تسجيله الأهداف مؤخراً في دوري أبطال أوروبا، لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو أثبت قيمته الكبيرة للفريق، حينما صنع هدفاً للمرة الخامسة هذا الموسم، وذلك بأفضل أرقامه في المسابقة في السنوات الأربع الماضية.
وفيما حاول زيدان تجنب السعادة المفرطة بعد الفوز على نابولي، وجه شكراً خاصاً للاعب الألماني توني كروس الذي عاد في توقيت مثالي خلال الموسم الحالي ليساهم بشكل مباشر في الفوز، وقال: كروس لاعب ممتاز للغاية، قام بتنفيذ التعليمات المطلوبة منه بالكامل، ليُقدم الإضافة والمساعدة بين منطقتي الجزاء، إنه يفضل أن ينضم متأخراً للعملية الهجومية، لقد تحدثت معه عن ذلك مؤخراً، إنه قادر على الركض كثيراً بين الدفاع والهجوم، كما أنه يمتلك قدماً رائعة وبإمكانه تسديد كرات قوية وتسجيل الأهداف من مثل تلك الوضعيات، أنا سعيد جداً لقدرته على تسجيل هدف هذه الطريقة. فيما كشف الإنجليزي بول سكولز، أحد أفضل لاعبي الكرة خلال مسيرته على مستوى العالم، أنه من المتابعين للاعب الألماني، وقال: حينما كنت في الفترة الأخيرة من مسيرتي، تابعت كروس، وكنت أحاول القيام بنفس الأسلوب الذي يقوم به. ... المزيد