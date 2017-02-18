«الملكي» يتطلع إلى تعزيز صدارة «الليجا» أمام إسبانيول

دبي (الاتحاد)

يتطلع ريال مدريد لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، والابتعاد بفارق أربع نقاط مؤقتاً، حينما يستقبل إسبانيول صاحب المركز التاسع في أبرز مباريات اليوم ضمن الجولة 23 لليجا.

وعلى الرغم من خوضه 20 مباراة فقط أقل بمباراتين عن مطارديه، يتصدر «الملكي» الترتيب بمجموع 49 نقطة، ويأتي خلفه برشلونة بـ48 نقطة ثم أشبيلية 46 نقطة، وسيكون الفريق على الموعد أمام اختبار جديد يدخله بمعنويات عالية بمواجهة إسبانيول، وذلك بعد الفوز الكبير على نابولي بنتيجة 3-1، في ذهاب الدور ربع النهائي بالدور الثاني بدوري أبطال أوروبا.

ويسود الشك بإمكانية وجود المدافع سيرجيو راموس في المباراة، بعدما شارك أمام الفريق الإيطالي وهو يعاني من الإصابة، وفضل الفرنسي زين الدين زيدان إخراجه في الدقائق الأخيرة للخلود للراحة، فيما أكد الفرنسي كريم بنزيمة جاهزيته حينما سجل هدفاً رد فيه على الانتقادات، مع انتظار عودة الويلزي جاريث بيل الذي غاب لفترة طويلة بداعي الإصابة، ولكنه يتدرب حالياً مع المجموعة.

وعلى الرغم من عدم تسجيله الأهداف مؤخراً في دوري أبطال أوروبا، لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو أثبت قيمته الكبيرة للفريق، حينما صنع هدفاً للمرة الخامسة هذا الموسم، وذلك بأفضل أرقامه في المسابقة في السنوات الأربع الماضية.