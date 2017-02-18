عجمان يواصل مسيرته الظافرة نحو «المحترفين»

عماد النمر (عجمان)

حقق عجمان فوزاً مستحقاً على ضيفه العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد راشد بن سعيد بعجمان، سجل لعجمان إديلسون من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وأضاف رضا هجهوج الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70,93، بينما سجل هدف العروبة الوحيد بابا ويجو في الدقيقة 64، وبهذه النتيجة يواصل عجمان مشواره الناجح نحو الصعود إلى دوري المحترفين، بعدما وصل إلى 28 نقطة، فيما توقف رصيد العروبة عند 17 نقطة.

وفي المباراة الثانية، نجح الفجيرة في تخطي عقبة دبي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الفجيرة، سجل أهداف الفجيرة حسن معتوق في الدقيقة 59,91 من ركلتي جزاء، وسعيد راشد، مستفيدا من خطأ حارس مرمى دبي في تنفيذ ركلة مرمى، وبهذه النتيجة يرفع الفجيرة رصيده إلى 21 نقطة متقدماً للمركز الثاني مؤقتا، وتوقف رصيد دبي عند 18 نقطة.

وفي مباراة ثالثة، فاز مصفوت على العربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة تسيدها مصفوت لعباً ونتيجة، ونجح الفرنسي فاتري ساخي في تسجيل هدفين في الدقيقتين 5,54، وأضاف الهدف الثالث الزيمبابوي نول قزق في الدقيقة 68، بينما سجل هدف العروبة الوحيد سيمون في الدقيقة 78، وبهذه النتيجة يرفع مصفوت رصيده إلى 15 نقطة، متقدما للمركز السادس، وتوقف رصيد العربي عند 10 نقاط بالمركز قبل الأخير.

وجاءت بداية مباراة عجمان والعروبة سريعة، مع أفضلية للبرتقالي الذي لاحت له أكثر من فرصة، لكن عجمان افتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى، وبادل العروبة مضيفه الهجمات، مستفيداً من تحركات بابا ويجو، وفينيكوس لوبيز في المقدمة، ومن خلفهم كامل شافني، ويشدد عجمان من هجماته عن طريق الأطراف، مستفيدا من تحركات رضا هجهوج في الناحية اليمنى، وإديلسون في الناحية اليسرى، وتواجد لويس هنريكي في الوسط، مع مساندة النشيط محمد هلال، واعتمد العروبة على الكرات الطويلة خلف المدافعين، لفتح ثغرات في دفاع عجمان القوي، ويسدد رضا هجهوج كرة قوية تمر بجوار القائم اليمين لمرمى العروبة، ويرد لوبيز بتسديدة متوسطة بيد حارس عجمان، ويسدد زميله نايف الخزامي كرة ضعيفة بيد الحارس أيضا.