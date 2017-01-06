وفاة جورج بريتر.. عميد قادة الأوركسترا

فيينا(أ ف ب)

توفي قائد الاوركسترا الفرنسي جورج بريتر الذي تولى بانتظام قيادة أوركسترا فيينا السيمفونية، وكان المفضل لدى ماريا كالاس، عن 92 عاماً على ما أعلنت جمعية فيينا الفلهرمونية.

وكتبت المؤسسة الموسيقية العريقة التي تضم أوركسترا فيينا السيمفونية على موقعها الإلكتروني: جمعية فيينا الفلهرمونية حزينة جدا لرحيل جورج بريتر عضو الشرف فيها، وعميد سن قادة الاوركسترا غير المتقاعدين، الذي قاد آخر حفلة له في أكتوبر في فيينا.

وتوفي جورج بريتر الأربعاء الماضي في نافيس في جنوب غرب فرنسا حيث كان يقيم ويملك قصر فودريكور على ما قالت بريجيت بو مساعدة رئيس بلدية نافيس المكلفة بشؤون الثقافة .

ولد بريتر في شمال فرنسا في 24 أغسطس 1924 ودخل الكونسرفتوار في باريس في سن الخامسة عشرة، وقد أمضى الجزء الأكبر من حياته المهنية في الخارج، في فيينا خصوصاً.

وقد تولى قيادة حفلة رأس السنة العريقة مع فرقة فيينا الفلهرمونية مرتين في 2008 و2010، وقاد خلال مسيرته أكبر فرق الأوركسترا في العالم من شيكاغو إلى متروبوليتان أوبرا في نيويورك مرورا بسكالا في ميلانو واوركسترا لندن الفلهرمونية الملكية، وكان معجباً جداً بماريا كالاس ويحتفظ بصورة كبيرة لها قرب آلة البيانو الخاصة به.