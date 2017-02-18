«فرير» يحلق بلقب جبل علي ستيكس

دبي (الاتحاد)

توج الجواد (مروج) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف دروبا سلفرتنام وبقيادة كريستوف هايس بجائزة الشوط الثالث لسباق جبل علي للسرعة لمسافة 1000 متر (قوائم)، البالغ جائزته المالية 500 ألف درهم، والذي أقيم أمس ضمن فعاليات السباق التاسع لمضمار جبل علي هذا الموسم (سباق الوصل).

وتألف من 6 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة للحفل مليون و310 آلاف درهم، برعاية إسطبلات شادويل ومزرعة ديرنزتاون العائدة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إلى جانب الجامعة الأميركية في الشارقة.

وتوج الجواد (فرير) لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1950 متراً على لقب سباق جبل علي ستيكس (قوائم) الذي شارك فيه 11 خيلاً، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 500 ألف درهم.

حضر السباق ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وشريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، والفارس الأسطوري ليستر بيجوت الفائز بالديربي الإنجليزي 9 مرات.