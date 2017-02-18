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برعاية «شادويل»

«فرير» يحلق بلقب جبل علي ستيكس
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تاريخ النشر: السبت 18 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

توج الجواد (مروج) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف دروبا سلفرتنام وبقيادة كريستوف هايس بجائزة الشوط الثالث لسباق جبل علي للسرعة لمسافة 1000 متر (قوائم)، البالغ جائزته المالية 500 ألف درهم، والذي أقيم أمس ضمن فعاليات السباق التاسع لمضمار جبل علي هذا الموسم (سباق الوصل).

وتألف من 6 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة للحفل مليون و310 آلاف درهم، برعاية إسطبلات شادويل ومزرعة ديرنزتاون العائدة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إلى جانب الجامعة الأميركية في الشارقة.

وتوج الجواد (فرير) لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1950 متراً على لقب سباق جبل علي ستيكس (قوائم) الذي شارك فيه 11 خيلاً، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 500 ألف درهم.

حضر السباق ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وشريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، والفارس الأسطوري ليستر بيجوت الفائز بالديربي الإنجليزي 9 مرات.

وفاز الجواد «كيد ماليبو» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف مصبح المهيري، وبقيادة جيم كرولي، بجائزة الشوط الأول والافتتاحي المخصص للمبتدئة عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر، على لقب سباق نيوبري البالغ إجمالي جوائزه المالية 65 ألف درهم. وجاء السباق مثيراً خاصة في المراحل النهائية قبل أن يتمكن «كيد ماليبو» من التفوق بفارق نصف طول عن «كراوديد» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيما جاء ثالثاً «لايت بريجيد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. ... المزيد
     
 

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