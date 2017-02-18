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يوم تساقط الأزمان فوق «ميدان»

«ارتجال» يسجل زمناً قياسياً في بطولة «السرعة»
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تاريخ النشر: السبت 18 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

نسف الجواد «ارتجال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف عميد المدربين علي راشد الرايحي، وبقيادة جيم كرولي، الزمن القياسي لمسافة 1000 متر في الشوط الرابع لسباق ميدان للسرعة (عشبي)، البالغ جائزته المالية 175 ألف دولار، الذي أقيم أمس الأول في الشوط الثاني، ضمن فعاليات الحفل الثامن لكرنفال كأس دبي العالمي المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، الذي تألف من 7 أشواط، وشاركت في السباق 66 خيلاً، وبلغت جوائز الحفل المالية مليوناً و100 ألف دولار، برعاية صحيفة «جلف نيوز».

وتمكن «ارتجال»، البالغ من العمر 6 سنوات، والمنحدر من نسل «اواسيس دريم»، من تحقيق فوز لافت، وتسجيل زمن قياسي جديد قدره 55:90 ثانية، وكان الزمن القياسي السابق مسجل باسم «امبر سكاي»، وقدره 56:21 ثانية. وجاء فوز «ارتجال» السهل بفارق 2,75 طول عن «جنغل كات» لجودلفين، فيما جاء في المركز الثالث «كاسبيان برنس» لستيفن لوتس.

وتوالى تساقط الأزمان القياسية، حين أكد الجواد البطل «شامبيونشيب» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف أحمد بن حرمش، وبقيادة كولم ادنهو، نجوميته المطلقة، بفوزه بجائزة الشوط الخامس والرئيس لسباق زعبيل مايل للفئة الثانية (1600 متر عشبي)، البالغ جائزته المالية 250 ألف دولار.

وجاء فوز «شامبيونشيب» الذي كان يحمل وزناً أعلى من منافسيه، بزمن قياسي جديد وقدره 1:35:19 دقيقة، وكان الزمن القياسي السابق مسجلاً باسم سيفتي شيك وقدره 1:35:53 دقيقة.

وجاء فوز البطل، البالغ من العمر 6 سنوات، والمنحدر من نسل «اكسيد اند اكسل»، بفارق 2.75 طول عن «نوه فروم جوا» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، ودكتور جيه والسيدة ايه جي ماكفي، جي ام جرانت، فيما جاء في المركز الثالث «سيمريك» لجودلفين. ... المزيد
     
 

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