الرياضي والهومنتمن قمة لبنانية في «دولية دبي» للسلة

علي معالي (دبي)

تشهد «دولية دبي للسلة» بصالة النادي الأهلي اليوم 3 مباريات قمة في الإثارة والمتعة الجماهيرية، حيث يلتقي قطبا السلة اللبنانية في الوقت الراهن الرياضي والهومنتمن في أولى مواجهات الفرق اللبنانية في النسخة رقم 28 من البطولة التي انطلقت مساء أمس، وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري.

تقام المباراة في السابعة مساء تليها قمة أخرى مثيرة تجمع منتخب مصر أمام مايتي سبورت الفلبيني، وهي الأخرى ستكون واحدة من المواجهات الممتعة لقوة الفريق الفلبيني وجماهيره المتوقع لها أن تملأ صالة النادي الأهلي، وفي نفس الوقت يوجد في صفوف منتخب مصر واحد من أطول لاعبي السلة في العالم وهو حمد فتحي 221 سم، وتقام المباراة التاسعة مساء، وتفتتح لقاءات اليوم بمباراة سلا بطل المغرب مع الفريق الأميركي «أبوف أول» في الخامسة مساء.

ومن الواضح أن الفرق اللبنانية رتبت أوراقها بشكل كبير لهذه البطولة من خلال وجود 4 لاعبين أجانب بكل فريق منهم 3 لاعبين يشاركون كأجانب بشكل رسمي مع قيام كل فريق بتجنيس لاعب أجنبي، وهو ما يجعل الصراع قوياً بين العناصر الأجنبية في مواجهات الفرق الثلاثة بعضها مع بعض.

وتعتبر دولية دبي، المشاركة الدولية الأولى لفريق هومنتمن للسلة في تاريخه، لكنه يدخلها كمُرشح فوق العادة للفوز بلقبها، إذ يملك «جو مجاعص» مدرب الفريق جميع الأسلحة اللازمة للوصول إلى ما يريده من هذه المشاركة، منها لاعب الارتكاز آثر ماجوك، والذي شارك في بطولة غرب آسيا للمنتخبات مع المنتخب اللبناني كلاعب مجنس، ويستفيد منه فريق الهومنتمن ليصبح لاعباً محلياً، كما قام باستقدام صانع الألعاب مايك تايلور الذي فاز مع الفريق الأرمني بدورة الحريري الأخيرة، وهو في نفس الوقت لاعب الغرافة القطري حالياً، بالإضافة إلى دواين جاكسون وكيفن جالواي، ليشكلوا قوة ضاربة أجنبية، أضف إلى ذلك وجود أسطورة السلة اللبنانية والعربية والآسيوية فادي الخطيب.

ويقول جو مجاعص: «حضرنا إلى دبي بصفوف كاملة، وهدفنا الوصول إلى أبعد نقطة يمكننا بلوغها، واعتقد أنني أملك فريقاً أستطيع من خلاله مجاراة كل الخصوم، ورسم الخطة الذي أريدها، في المشاركة الدولية الأولى لهومنتمن في لعبة كرة السلة، أتمنى أن تكون ناجحة».

وفي المقابل فإن الرياضي صاحب تاريخ عريق في دولية دبي، حيث توج بلقبها 6 مرات من قبل، وهو ما يمنحه خبرة كبيرة في مثل هذه الأحداث الكبرى، وتشكيلة الرياضي تضم في صفوفها موهبة السلة العربية والمصرية واللبنانية حالياً المخضرم إسماعيل أحمد ومعه مجموعة من البارزين منهم: أمير سعود وعلي حيدر ووائل عراقجي وكريم زينون وسليم علاء الدين وروي سماحة وجوي زلعوم، أضف إلى ذلك نجاح الرياضي في الحصول على جواز سفر لبناني للاعب الصربي برانكو سفيتكوفيتش كي يشارك كلاعب محلي في بطولة دبي الدولية، ويعتمد الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد فران على لاعب الارتكاز السوري عبد الوهاب الحموي كأجنبي ثالث إلى جانب ألادي أمينو وكين براون.