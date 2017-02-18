منتخبنا يواجه باكستان في افتتاح «دولية دبي لشاطئية اليد»

رضا سليم (دبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الشاطئية الأولى لكرة اليد، عن جدول مباريات البطولة التي تقام من 23 إلى 25 فبراير الجاري، على شاطئ كايت بيتش بالجميرا بدبي، والتي ينظمها اتحاد اليد بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 4 منتخبات هي الهند وباكستان وعمان، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني.

يلتقي في اليوم الأول الهند مع عمان في المباراة الأولى التي تقام في الخامسة من مساء يوم 23 فبراير، وتليها مباراة منتخبنا الوطني مع باكستان في المباراة الافتتاحية الرسمية للبطولة، ويلتقي في اليوم الثاني منتخبنا مع عمان والهند مع باكستان، وتختتم البطولة يوم 25 يناير، حيث يلتقي الإمارات مع الهند وباكستان مع عمان.

وأكد محمد شريف، نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن اللجنة المنظمة جهزت كل الترتيبات لانطلاقة الحدث، وندرك أن البطولة تقلصت إلى 4 منتخبات، ولكننا نريد أن ننطلق بضربة البداية من أجل أن يكون هناك نشاط للشاطئية، ومثلما بدأت بطولة محمد بن خالد لكرة اليد، والآن توسعت وباتت معروفة، وهو ما نهدف إليه من إقامة البطولة سنوياً.

وأضاف أن وجود الهند وباكستان يجلب الجمهور للبطولة، خاصة أن الجالية لكلا المنتخبين كبيرة في الدولة، وهناك فعاليات للجمهور على هامش البطولة وجوائز أيضاً، كما أن الحضور الجماهيري الكبير سيكون بمثابة صك الإشهار للعبة في الإمارات، كما أن إقامة البطولة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ووجودها تحت مظلة مجلس دبي يمنحها صك النجاح، ودائماً المجالس الرياضية هي شريك استراتيجي لكل البطولات.