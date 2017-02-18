«خورفكان للمعاقين» يدشن الألعاب «البارالمبية» الاثنين

أسامة أحمد (الشارقة)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يدشن نادي خورفكان للمعاقين النسخة الأولى لدورة ألعاب «بارالمبية» غرب آسيا بعد غد، بمشاركة 600 لاعب من 12 دولة يتنافسون في 5 ألعاب هي ألعاب القوى، ورفعات القوة، وتنس الطاولة، وكرة الهدف للإعاقة البصرية، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، حيث تزين نادي الخليج للافتتاح في السادسة من مساء بعد غدٍ، فيما تبدأ طلائع الوفود في الوصول إلى الدولة اعتباراً من اليوم والذي يشهد التصنيف الطبي، على أن تبدأ المسابقات صباح بعد غدٍ، ويقام حفل الختام يوم الجمعة المقبل بفندق كونكورد الفجيرة.

ويقود بطلنا الأولمبي محمد القايد الفائز بالذهبية في «بارالمبية ريو» في «أم الألعاب» فرسان الإرادة، بعد أن أقام معسكراً بتايلاند استعداداً لخوض تحدي «غرب آسيا».

وأكد الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد، رئيس اتحاد غرب آسيا، نائب رئيس اللجنة المنظمة، جاهزية خورفكان لافتتاح الحدث، الذي يقام للمرة الأولى في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده النسخة الأولى والتي تقام برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة «نصير المعاقين»، والذي يولي هذه الفئة اهتماماً خاصاً، مما كان له المرود الإيجابي على مسيرتها، مما يعزز من المكتسبات التي ظلت تحققها رياضة ذوي الإعاقة بالدولة.

وأشار إلى أن منتخبنا يشارك في الألعاب الخمسة ويتطلع لحصد نصيب الأسد من الميداليات، من أجل تكرار مشهد النجاحات التي ظل يحققها «فرسان الإرادة» في المحافل القارية والدولية.