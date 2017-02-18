جري ودراجات وكريكيت وبلياردو

غنتوت (الاتحاد)

احتفى نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أمس الأول باليوم الرياضي الوطني عبر إقامة العديد من الفعاليات والمسابقات التنافسية، بناء على توجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بملاعب غنتوت حيث تنوعت الفعاليات التي شارك فيها أكثر من 250 شخصاً من اللاعبين المواطنين والمحترفين الأجانب الذين أفرزتهم بطولات النادي لهذا الموسم، وأيضاً من العاملين بالنادي.

وتضمنت المسابقات الرياضية، سباقات الجري والدراجات الهوائية والبلياردو وشد الحبل والكريكيت وغيرها من الفقرات المجتمعية التي تعكس مشاركة النادي في تلك الاحتفالية السنوية التي يحرص النادي على المشاركة فيها.

وأكد أحمد النعيمي المدير العام للنادي أن مشاركة النادي في الاحتفالية هي جزء من منظومة النادي الذي دائماً يحرص على المبادرات الرياضية المجتمعية، وقد ظهرت الصورة رائعة بملاعب النادي من خلال مشاركة هذا العدد الكبير بجانب تنوع الفعاليات.

وأضاف: حرصنا أن يشارك الجميع بمن فيهم العاملون بالنادي في الفعاليات، لأن اليوم الرياضي له أهداف كثيرة من بينها ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة ونشر الثقافة الرياضية والأهم هو اندماج فئات المجتمع من مختلف الجنسيات.