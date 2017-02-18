الحدث يهدف إلى تعزيز التواصل بين فئات المجتمع

دبي (الاتحاد)

‏ شارك معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، فعاليات اليوم الرياضي الوطني الذي نظمته الوزارة في التنس بنادي النصر، وحضرته المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمهندس حسن المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية بالإنابة، وعدد قيادات وزارة تطوير البنية التحتية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إلى جانب منتسبي نادي الثقة للمعاقين.

وتخلل الفعالية إلى جانب بطولة التنس التي قسم فيها المشاركين إلى 4 مجموعات (رجال، سيدات، أطفال، ذوي احتياجات خاصة)، عدد من الأنشطة الترفيهية.

وعلى هامش الفعاليات نظمت مباراة استعراضية في التنس، جمعت معالي وزير تطوير البنية التحتية، بعدد من الحضور، وأكد الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، أهمية هذه الفعاليات في تحقيق التقارب بين القيادة العليا والموظفين، وتحقيق الألفة والتقارب والسعادة بن مختلف المشاركين، متمنياً أن تكون بداية لفعاليات مشابهة سيكون لها بالغ الأثر في إسعاد الموظفين، الأمر الذي يزيد من إنتاجيتهم.

ولفت معاليه إلى أهمية ممارسة الرياضة ودورها في القضاء على مختلف أمراض العصر، داعياً الجميع إلى اعتبار الرياضة أسلوب حياة.

وأضاف معاليه: «اليوم الرياضي الوطني يعتبر حدثاً وطنياً يهدف إلى تعزيز التواصل بين فئات المجتمع وترسيخ مفاهيم حب الوطن والقيادة والولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، حيث تعتبر الرياضة أفضل لغة للتواصل، وقد حرصت الوزارة على المشاركة بتنظيم بطولة تنس أرضي وعدد من الفعاليات المصاحبة».

وتابع معاليه: «الوزارة حرصت على المشاركة في الحدث، إيماناً منها بضرورة الاهتمام بالرياضية من قبل كل الموظفين، لما لها من أثر إيجابي كبير على الصحة وتنمية القدرات البدنية والنفسية والذهنية بما يمكنه من القيام بمهام الوظيفة على أكمل وجه».

وتقدم معاليه بالشكر إلى مختلف الشخصيات التي شاركت في الفعاليات وتمنى لهم حياة مليئة بالسعادة والازدهار، وأشاد بدورهم في إنجاح الفعالية.