رحلة الدراجات حول الإمــــــارات تصل إلى أبوظبي

أبوظبي (وام)

اختتم فريق الدراجين السبعة رحلتهم التي جابوا خلالها جميع إمارات الدولة، وانتهت في أبوظبي صباح أمس عند سارية العلم على كاسر الأمواج، وذلك بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني.

وجرى تنظيم هذه الرحلة برعاية هيئة تنمية وتطوير السياحة في رأس الخيمة، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، ودائرة السياحة والترويج التجاري في دبي، واتحاد الدراجات واللجنة العليا للحدث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، ووزارة الداخلية - القيادات العامة للشرطة - ورجل الأعمال عبد الله سعيد النعيمي.

وتضمنت هذه المبادرة تنظيم رحلة بالدراجات الهوائية، انطلاقاً من إمارة الفجيرة حتى أبوظبي، قطع خلالها الدراجون السبعة مسافة 460 كلم، وقد تم اختيار 7 دراجين تجسيداً لاتحاد الإمارات السبع، وينتمي الدراجون إلى جنسيات مختلفة من بريطانيا وجنوب أفريقيا وفرنسا والدنمارك والنيبال.

وهدفت هذه المبادرة إلى تبني المجتمع ممارسة الرياضة والتقليل من السمنة وتبعاتها، باعتبار أن الرياضة مصدر رئيسي للسعادة، وهذا يدخل ضمن مفهوم أسعد شعب وأسعد مجتمع.