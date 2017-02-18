الوحدة.. استعراض مع الأيتام

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل نادي الوحدة باليوم الرياضي الوطني خلال شوطي مباراته مع الشارقة، في الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي، على ستاد آل نهيان بأبوظبي، حيث أقيمت مباراة استعراضية، شارك فيها الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان القطب الوحداوي، وضمت أطفال جمعية الإحسان للأيتام، ولاعبي فريق الوحدة تحت 21 سنة، واللاعبين نواف مبارك من الشارقة، وسهيل المنصوري من الوحدة.

وشهدت المباراة الاستعراضية تفاعلاً كبيراً من الحضور، في كرنفال مجتمعي وطني، يعبر عن قيم الحدث النبيلة التي تتزين بالمعاني الإنسانية الفاضلة التي تتجسد في الصور المثلى من البر والتكافل والرعاية والاهتمام بالأيتام. وجاءت هذه المبادرة بالشراكة مع دائرة خدمات المجتمع ببلدية أبوظبي، ونظمت ضمن فعاليات اليوم الرياضي الوطني، وفي إطار «مبادرات الخير».

وأعرب الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الفعالية، التي أدخلت على قلوبهم السعادة برؤية نجوم فريق الوحدة، ومتابعة المباراة بجانب استعراض مهاراتهم.