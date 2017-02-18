الشارقة ينظم معسكراً دولياً للتايكواندو

الشارقة (الاتحاد)
ينظم نادي الشارقة معسكره الدولي للاعبي التايكواندو، على مدى أسبوع، بمشاركة عدد من لاعبي روسيا ورومانيا وكازاخستان وأوكرانيا، بجانب فريق النادي.
ويخوض اللاعبون في المعسكر عدداً من التدريبات المشتركة، وتحرص الأجهزة الفنية، بما فيها الجهاز الفني والإداري بقيادة المدرب الوطني حاتم، والإداري راشد رمضان، على منح اللاعبين أكبر الفرص من الاحتكاك من الخبرات الموجودة.
|
|
من جانب، أكد المهندس سليمان الهاجري أهمية المعسكر الحالي للاعبي التايكواندو، لكونه يؤهل الجميع للمشاركة في البطولات المقبلة، وتمثل إحدى غايات النادي لتأهيل اللاعبين للوصول إلى طوكيو، وأشار الهاجري إلى أهمية المعسكر الحالي لكونه يأتي في إطار المعسكرات والبطولات التي يشارك فيها لاعبو تايكواندو الشارقة، مشيراً إلى أن تلك البطولات شملت بطولة صربيا وبطولة لاتفيا، وبطولة الألعاب الآسيوية في روسيا، وبطولة العالم في كندا، وبطولة ألمانيا مؤخراً، لافتاً إلى أن تلك البطولات أثمرت عن حصد العديد من الميداليات، فضلاً عن تمكين اللاعبين من خلال منحهم الخبرات الكافية للاحتكاك باللاعبين العالمين، ورفع مستوياتهم البدنية، وتطوير مهاراتهم.