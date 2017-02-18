الشارقة ينظم معسكراً دولياً للتايكواندو

الشارقة (الاتحاد)

ينظم نادي الشارقة معسكره الدولي للاعبي التايكواندو، على مدى أسبوع، بمشاركة عدد من لاعبي روسيا ورومانيا وكازاخستان وأوكرانيا، بجانب فريق النادي.

ويخوض اللاعبون في المعسكر عدداً من التدريبات المشتركة، وتحرص الأجهزة الفنية، بما فيها الجهاز الفني والإداري بقيادة المدرب الوطني حاتم، والإداري راشد رمضان، على منح اللاعبين أكبر الفرص من الاحتكاك من الخبرات الموجودة.

وهيأ النادي، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي، الفرص لإنجاح المعسكر الحالي كافة، وقام كل من عيسى هلال الحزامي أمين السر العام بالنادي، يرافقه المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد مشرف الألعاب الفردية، وعلي حسن الأميري عضو مجلس الإدارة رئيس وحدة التميز والتخطيط المؤسسي، بلقاء المشاركين في المعسكر، واطلعوا على جانب من التدريبات، وشاهدوا عدداً من العروض المختلفة لرياضة التايكواندو، واستمعوا إلى شروح عن آليات التدريب في المعسكر، وأحدث الخبرات والتمرينات التي تقدم للمشاركين من رومانيا وروسيا وكازاخستان ورومانيا، وغيرهم، ودعا عيسى هلال الحزامي اللاعبين المشاركين إلى الاستفادة من المعسكر التدريبي، وتبادل الخبرات ليكونوا مؤهلين للاستحقاقات المقبلة.

من جانب، أكد المهندس سليمان الهاجري أهمية المعسكر الحالي للاعبي التايكواندو، لكونه يؤهل الجميع للمشاركة في البطولات المقبلة، وتمثل إحدى غايات النادي لتأهيل اللاعبين للوصول إلى طوكيو، وأشار الهاجري إلى أهمية المعسكر الحالي لكونه يأتي في إطار المعسكرات والبطولات التي يشارك فيها لاعبو تايكواندو الشارقة، مشيراً إلى أن تلك البطولات شملت بطولة صربيا وبطولة لاتفيا، وبطولة الألعاب الآسيوية في روسيا، وبطولة العالم في كندا، وبطولة ألمانيا مؤخراً، لافتاً إلى أن تلك البطولات أثمرت عن حصد العديد من الميداليات، فضلاً عن تمكين اللاعبين من خلال منحهم الخبرات الكافية للاحتكاك باللاعبين العالمين، ورفع مستوياتهم البدنية، وتطوير مهاراتهم.