دبي ( وام )

تنظم «الأكاديمية الأولمبية الوطنية» بعد غد وعلى مدار 4 أيام دورة «مستقبل الرياضة في الإمارات» من منظور أكاديمي بنادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور كوكبة من المحاضرين الذين يتحدثون في محاور عدة أبرزها الإبداع والابتكار والجودة والحوكمة واستشراف المستقبل.

ويستهل الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية رئيس مجلس أمناء معهد اليونيسكو لتقنية المعلومات في التعليم فعاليات الدورة، بمحاضرة تتبنى مفاهيم ومصطلحات مهمة تتعلق بمعنى الإبداع وأهميته وعوامله والمعوقات التي تواجه عملية الإبداع والابتكار ومقياس إدارة الإبداع.

كما يقدم اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي في اليوم التالي محاضرة بعنوان «الجودة والتميز» قبل أن يتناول راشد إبراهيم المطوع مدير إدارة الإستراتيجية والمستقبل في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة مفاهيم وأهمية الحوكمة في محاضرة «الحوكمة في القطاع الرياضي» التي تشهد كذلك محاور الحوكمة والقيادات الرياضية وصنع القرارات المؤسسية وواقع الحوكمة في القطاع الرياضي بالإمارات.

وتختتم الدورة بمحاضرة «استشراف المستقبل» والتي يلقيها سليمان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل أبوظبي وأول إماراتي وخليجي ينضم إلى عضوية جمعية المستقبلين المحترفين APF.