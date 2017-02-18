دبي ( وام )
تنظم «الأكاديمية الأولمبية الوطنية» بعد غد وعلى مدار 4 أيام دورة «مستقبل الرياضة في الإمارات» من منظور أكاديمي بنادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور كوكبة من المحاضرين الذين يتحدثون في محاور عدة أبرزها الإبداع والابتكار والجودة والحوكمة واستشراف المستقبل.
ويستهل الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية رئيس مجلس أمناء معهد اليونيسكو لتقنية المعلومات في التعليم فعاليات الدورة، بمحاضرة تتبنى مفاهيم ومصطلحات مهمة تتعلق بمعنى الإبداع وأهميته وعوامله والمعوقات التي تواجه عملية الإبداع والابتكار ومقياس إدارة الإبداع.
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وتختتم الدورة بمحاضرة «استشراف المستقبل» والتي يلقيها سليمان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل أبوظبي وأول إماراتي وخليجي ينضم إلى عضوية جمعية المستقبلين المحترفين APF.