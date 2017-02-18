منتخبنا يحتفظ بلقب غرب آسيا للبلياردو والسنوكر

وليد فاروق (دبي)

احتفظ منتخبنا بلقب بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر، وذلك بعد تصدره الترتيب بحصوله على 6 ميداليات ملونة، في البطولة التي أسدل الستار على منافساتها بالعاصمة الأردنية عمان مساء أمس الأول.

وكان منتخبنا قد نجح في حصد ميداليتين جديدتين، برونزية وفضية، في اليوم الأخير للبطولة، أحرز محمد شهاب الميدالية البرونزية في منافسات مسابقة السنوكر 6 كرات، بعد نجاحه في الفوز على نظيره العماني عبد الله الرئيسي بنتيجة 4-صفر ضمن دور الثمانية، ثم خسارته أمام الإيراني علي روشني بنتيجة 4-5 في مباراة الدور نصف النهائي، بعد مباراة صعبة انتزعها الإيراني بصعوبة بالغة، وتأهل للمباراة النهائية، في حين اكتفي شهاب بالبرونزية، وهي الميدالية الثانية لشهاب في البطولة بعد حصوله على ذهبية فردي السنوكر.

أما الميدالية الثانية فكانت فضية زوجي البلياردو عن طريق الثنائي صلاح الريماوي ومحمد الحوسني، واللذين نجحا في التأهل للمباراة النهائية بتغلبهما على الزوجي العراقي 9-8 في الدور نصف النهائي، ليتأهلا لمواجهة منتخب الأردن في المباراة النهائية، والتي خسراها بنتيجة 6-11.

وبهذه النتائج نجح منتخب الإمارات في الحفاظ على لقب البطولة بعدما جمع 6 ميداليات متنوعة، ذهبية الفرق في السنوكر، وذهبية فردي السنوكر عن طريق محمد شهاب، وبرونزية سنوكر 6 كرات عن طريق شهاب أيضاً، علاوة على ذهبية فردي البلياردو 9 كرات والتي حصل عليها صلاح الريماوي، إضافة إلى فضية محمد الحوسني في منافسات فردي البلياردو 8 كرات، وأخيراً فضية زوجي البلياردو.

ومن المقرر أن يستمر وجود منتخبنا في العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في البطولة العربية، التي انطلقت مباشرة عقب بطولة غرب آسيا، وتستمر حتى 24 فبراير الجاري.