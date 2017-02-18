ديزرت بالم يواجه بن دري في كأس جوليوس باير للبولو

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس جوليوس باير الذهبية للبولو، وهي البطولة الرئيسية في سلسلة بطولات دبي المفتوحة للبولو، والتي تستمر حتى العاشر من شهر مارس المقبل بمنتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بمشاركة 9 فريق تحمل تصنيف «الهانديكاب» 18 جول.

والفرق هي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وزيدان بقيادة السعودي عمرو زيدان، وديزرت بالم دبي بقيادة طارق البواردي، وأبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وفريق بن دري بقيادة سعيد بن دري، وبن جاش بقيادة حيدر بن جاش، وفريق الذئاب بقيادة حبتور الحبتور، ومهرة بقيادة راشد الحبتور، والحبتور بقيادة محمد الحبتور.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز كبيرة للأوائل، يحصل البطل على كأس جوليوس باير الذهبية وساعة فاخرة لكل لاعب بقيمة نصف مليون درهم من الألماني موريتز جروسمان.

وتشهد ضربة البداية اليوم، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ديزرت بالم ومنافسه بن دري، في الثانية ظهراً، وتعقبها مباراة فريق الإمارات وأبوظبي في الرابعة عصراً، ويشهد يوم غد مباراتين، الأولى تجمع بين فريقي مهرة والذئاب والمباراة الثانية بين فريقي بنجاش والحبتور.