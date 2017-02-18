«موانئ أبوظبي» تحصد أيزو أنظمة الجودة

حصلت موانئ أبوظبي، المطور الرئيسي والشركة المشغلة للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في إمارة أبوظبي، مؤخراً على شهادة الأيزو ISO 9001:2015، المعيار المعتمد دولياً لأنظمة إدارة الجودة.
ويعكس هذا التكريم التزام موانئ أبوظبي بتلبية احتياجات العملاء والأطراف المعنية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وتغطي شهادة الأيزو جميع الأقسام العاملة في موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة أبوظبي للخدمات البحرية (سفين)، وبوابة المقطع.
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وتعتمد شهادة الأيزو لأنظمة إدارة الجودة على مجموعة من المبادئ أهمها التركيز على العملاء وترسيخ منهجيات إدارة المخاطر والعمليات، والتزام الإدارة العليا بجهود التحسين المستمرة.