  • السبت 21 جمادى الأولى 1438هـ - 18 فبراير 2017م

«موانئ أبوظبي» تحصد أيزو أنظمة الجودة
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تاريخ النشر: السبت 18 فبراير 2017

حصلت موانئ أبوظبي، المطور الرئيسي والشركة المشغلة للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في إمارة أبوظبي، مؤخراً على شهادة الأيزو ISO 9001:2015، المعيار المعتمد دولياً لأنظمة إدارة الجودة.

ويعكس هذا التكريم التزام موانئ أبوظبي بتلبية احتياجات العملاء والأطراف المعنية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتغطي شهادة الأيزو جميع الأقسام العاملة في موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة أبوظبي للخدمات البحرية (سفين)، وبوابة المقطع.

وكانت موانئ أبوظبي قد حصلت على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 عقب عملية تدقيق ناجحة لنظام الإدارة في الشركة قامت بها «سجل لويدز لضمان الجودة».

وتعتمد شهادة الأيزو لأنظمة إدارة الجودة على مجموعة من المبادئ أهمها التركيز على العملاء وترسيخ منهجيات إدارة المخاطر والعمليات، والتزام الإدارة العليا بجهود التحسين المستمرة.

     
 

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