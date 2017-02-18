جارتنر: نصف مليون طلب لبراءات الاختراع

دبي (الاتحاد)

يصل عدد طلبات براءات الاختراعات التي تذكر مصطلح «الخوارزمية» إلى حوالي نصف مليون طلب بحلول عام 2020، وأكثر من 25 ألف طلب براءة اختراع خاص بالخوارزميات ذاتها، حسب دراسة أجرتها مؤسسة جارتنر.

من جهةٍ أخرى، تشير توقعات مؤسسة جارتنر أيضاً إلى أنه سيتم تقديم 250,000 طلب لبراءات الاختراع في مجال مطالبات الخوارزميات بحلول عام 2019، وهو ما يمثل زيادة بعشرة أضعاف عما سجلته خلال السنوات الخمس الماضية.

يؤدي انتشار ممارسات تحليل الأسهم في مجال تقويم محافظ المعلومات التابعة للمؤسسات الرامية إلى تقييم مستوى الشركات إلى إطلاق موجة جديدة على مستوى ممارسات تقييم وتدقيق المعلومات الداخلية الرسمية بحلول عام 2021.

وقال دوجلاس لاني، نائب الرئيس والمحلل المتميز لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: «حتى ونحن نعيش ذروة عصر المعلومات، لا يتم أخذ المعلومات بعين الاعتبار وتقويمها من قبل العاملين في مجال التقييم والتدقيق. لكننا نؤمن أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، سيضطر العاملون في مجال تقييم استثمارات الشركات، بمن فيهم محللو الأسهم، إلى الأخذ بعين الاعتبار ثروة الشركة من المعلومات خلال تقييمهم لوضع الشركة بشكل صحيح».

وأظهرت نتائج دراسة أجرتها مؤسسة جارتنر أن الشركات تبدي سلوك «الخبراء في مجال المعلومات» - فهي تقوم بتعيين مديري تنفيذيين للبيانات CDO، وتعمل على تشكيل فرق عمل متخصصة في مجال علوم البيانات، فضلاً عن تطبيقها لمفاهيم حوكمة المعلومات الخاصة بالشركات - بنسب عالية تفوق معدلات السوق كي تتمكن من الريادة.

وترى مؤسسة جارتنر بأنه ينبغي على محللي الأسهم والمؤسسات الاستثمارية الأخذ بعين الاعتبار البيانات التقنية للشركة، وقدراتها التحليلية، وكيف يقوم نموذج عملها بتوفير منصة مثالية لرصد واستثمار المعلومات، وعدم الانشغال بالقيمة الفعلية لأصول المعلومات فقط. كما تشير مؤسسة جارتنر إلى أنه يتوجب على مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين الإسراع بتوظيف أو تعيين مديرين تنفيذيين للبيانات، كي تبدأ بتحسين مستوى جمع وتوليد وإدارة وتسييل أصول المعلومات، وذلك قبل أن تشرع الجموع الغفيرة لمحللي الأسهم بطرح الأسئلة المرتبطة بها.

ومن بين قائمة أكثر 40 مؤسسة قامت بتسجيل براءات الاختراع بالخوارزميات خلال السنوات الخمس الماضية، هناك 33 شركة وجامعة صينية. والشركة الغربية الوحيدة المذكورة ضمن قائمة أكثر 10 مؤسسات قامت بتسجيل براءات الاختراع بالخوارزميات هي شركة آي بي إم، حيت احتلت المركز الـ10.