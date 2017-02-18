تصميمان جديدان لـ «سامسونج جير أس3»

دبي (الاتحاد)

تتوافر الإضافة الأحدث من سامسونج لعائلة Gear وهي الساعة الذكية Gear S3 بمتاجرها في أسواق الإمارات العربية المتحدة بتصميمين جديدين هما Frontier وClassic يجسدان الفن التقليدي في صناعة الساعات، إذ تجمع الساعة الذكية الجديدة ما بين معيار IP68 لمقاومة الماء والشحن اللاسلكي السريع والقدرة على تفعيل خاصية الاستغاثة SOS وقدرات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي ومكبر صوت مخصص.

وتتوافق الساعة الذكية Gear S3 مع مجموعة من هواتف سامسونج الذكية، كما يمكن تحميل التطبيقات من متجر Galaxy بشكل مباشر إلى الساعة، إضافة إلى القدرة على استخدام أي حزام معصم بقياس 22 ملم مع تصميم Classic حتى تتناسب مع مظهرك وأي مناسبة تحضرها.

وبالبطارية التي تدوم لمدة 4 أيام بعد عملية الشحن الواحدة، تتميز ساعة Gear S3 بشاشة العرض ذات 16 مليون لون وتقنية Super AMOLED وزجاج Corning® Gorilla® Glass SR+ وشاشة العرض قيد التشغيل دائماً وواجهة مستخدم قابلة للتخصيص، كما يمكن من خلال إطار الساعة القابل للدوران الوصول إلى مجموعة من الميزات، بما فيها برامج التمرين، وتتيح لك القدرة على مراقبة نشاطاتك اليومية للياقة، بينما تساعد مستشعرات الارتفاع/‏‏الضغط ومستشعر السرعة على متابعة كل شيء من الارتفاع وحتى الضغط والتغيرات المفاجئة بالطقس والمسافة المقطوعة والسرعة. إضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين من خلال مكبر الصوت المدمج تفعيل خاصية الرسائل الصوتية والاستماع إلى نغماتهم المفضّلة.