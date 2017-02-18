مؤسسات التقنية الهندية تسعى إلى التطوير

ترجمة: حسونة الطيب

تسعى مؤسسات التقنية الهندية، إلى تطوير نمط الأعمال لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وبتخصصها في إدارة مكاتب التعهيد التابعة للشركات العالمية، تميزت شركات محلية مثل، ويبرو وإنفوسيس وتاتا للخدمات الاستشارية، بأهمية كبيرة على الصعيد المحلي بإحرازها مستويات عالية من النمو في الماضي، لكن بدأت جذوة طموحاتها تخبو في الآونة الأخيرة، حيث يتخوف القطاع الذي يعتمد بأكمله على العولمة، من دعاوى الحمائية ووضع العراقيل أمام الشركات الأجنبية.

وفي غضون ثلاثة عقود، أصبحت تقنية المعلومات في الهند، قطاعاً قوامه نحو 140 مليار دولار يستند على سعي شركات الدول الغنية وراء خفض تكاليفها من خلال إنجاز عملياتها بأيدي مهندسين بأجور زهيدة في الهند.

وتتسابق المؤسسات الهندية، على جذب المواهب من خريجي الجامعات، حيث يقدر مجموع العاملين في الشركات الثلاث الكبيرة، بنحو 700 ألف بأجور تبدأ من 5 آلاف دولار، المبلغ الذي يعتبر كبيراً داخل الهند. وبعد كسب الخبرة الكافية، تقوم هذه الشركات بابتعاث عدد كبير منهم لشركات في أوروبا وأميركا.

وارتفاع وانخفاض النمو، ليس بالشيء الجديد بالنسبة لهذه الشركات الثلاث، التي تعتبر الأكثر عالمية من بين عشرات الشركات الهندية العاملة في مجال تقنية المعلومات. كما تسجل شركات تتضمن، آي بي أم وأكسنتيور وكابجميني، حضوراً كبيراً في الهند أيضاً. ولا شك في أن تطلعات هذه الشركات مرتبطة، ببطء النمو الذي تعاني منه اقتصادات الدول الغنية، حيث تشكل أميركا لوحدها ما يزيد على نصف مبيعات التقنية الهندية، بينما لا يزيد نصيب أوروبا عن الربع فقط.