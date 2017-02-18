تفاوت كبير في أداء شركات قطاع العقار بسوق دبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستحوذ شركات قطاع العقار المدرجة في سوق دبي، وهي إعمار وأرابتك وداماك وديار والاتحاد العقارية ودريك اند سكيل، على حصة مهمة من تداولات سوق دبي بصورة خاصة وأسواق الإمارات بصورة عامة، بحسب المحلل المالي زياد الدباس، الذي أشار إلى أن هذه الشركات تمتلك قاعدة عريضة من المساهمين المضاربين والمستثمرين على الأجل الطويل سواء الإماراتيين أو الأجانب، إضافة إلى امتلاك المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية حصصاً مهمة من رؤوس أموال معظم هذه الشركات، خاصة شركة إعمار والاتحاد العقارية، حيث تفاعلت الأسواق سلباً مع نتائج معظم هذه الشركات.

وأضاف أن اللافت هو التفاوت الكبير في أداء هذه الشركات، حيث تعرضت شركة أرابتك لخسائر بلغت قيمتها 3.41 مليار درهم عام 2016، وانعكست هذه الخسائر بصورة واضحة على سعر أسهم الشركة، والمعلوم أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال سنوات عدة، والتي أدت إلى انخفاض كبير في سعر أسهمها، ساهمت في تعرض نسبة مهمة من مساهمي الشركة إلى خسائر، كما تعرضت شركة دريك أند سكيل لخسائر جسيمة العام الماضي، بلغت قيمتها 786 مليون درهم، أدت هذه الخسائر إلى انخفاض سعر أسهم الشركة إلى نصف قيمتها الإسمية، بينما حققت شركة إعمار العقارية نمواً واضحاً في صافي أرباحها، انعكس على سعرها في السوق وأرباحها الصافية، والتي بلغت قيمتها 5.2 مليار درهم تشكل ما نسبته 73% من رأسمالها، والنمو الكبير في أرباحها يعكس قوة أداء القطاع العقاري في دبي، وانتعاش قطاعات السياحة والفنادق، والنمو في أرباحها ساهم في تحسن مؤشرات جاذبية أسعارها السوقية.

وتابع «ينتظر السوق إفصاح الشركة عن نسبة توزيعاتها، والاتحاد العقارية بلغت قيمة أرباحها 211 مليون درهم، تشكل نسبة محدودة جداً من رأسمالها، حيث بلغ ربح السهم نحو خمسة فلسات فقط، ما أدى إلى تراجع سعر أسهمها في السوق، كذلك بلغت أرباح أسهم شركه ديار 3 فلسات فقط، وأوضح أن شركه أرابتك ودبار والاتحاد العقاريه وشركة دريك اند سكيل لن توزع أرباح على مساهميها، إما بسبب خسائر البعض أو ضعف أرباح شركات أخرى، بينما قررت شركه داماك توزيع 25 فلساً للسهم».