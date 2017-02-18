إكسون موبيل تفشل في المحافظة على موقعها الريادي في قطاع النفط

يواجه دارين وودز، المدير التنفيذي الجديد لشركة إكسون موبيل، خلفاً لركس تيلرسون، الذي تقلد منصب وزير الخارجية في إدارة ترامب، صعوبات جمة في عمليات الاستكشاف والإنتاج. وأعلنت الشركة في الربع الأخير من 2016، عن سنة أخرى من التراجع، عصفت بأسعار أسهمها منذ 2014. وتقدر أرباحها على مدار عام كامل، بأقل مما كانت تحققه في ربع واحد فقط، وكذلك أقل مما حققته إكسون قبل صفقة اندماجها مع موبيل بنحو 80 مليار دولار في 1999.

وبالمثل، تأثرت أرباح نظيراتها العاملة في قطاع النفط جراء التراجع الذي لحق بأسعار السلعة خلال السنوات القليلة الماضية. كما أنها ليست الوحيدة التي توجه بوصلتها ناحية دُور الإقراض، للإيفاء بالتزامات حاملي الأسهم والمستثمرين، ما أفقدها تصنيفها الائتماني في السنة الماضية عند «AAA».

ورغم ذلك، كان مفاجئاً تعرضها لضربة بنحو ملياري دولار في قيمة بعض أصول الغاز الطبيعي في أميركا، العمليات التي كانت قادرة على تفاديها في الماضي. ومن المرجح في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، خفضها لنحو 4,6 مليار برميل من خام أميركا الشمالية من احتياطيها المؤكد عند 25 مليار برميل، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج التي يصعب معها تحقيق الأرباح، الحالات التي كان حدوثها نادراً في الماضي أيضاً.

ويزيد ذلك من الإحساس بأن إكسون موبيل تعاني الحصول على موارد أقل تكلفة لإنتاج النفط لتساعدها في عالم ينذر بفائض الإنتاج. وعلى خلفية هذا الانطباع، حلت أسهمها خلف منافساتها مثل، شيفرون بنحو 20% في السنة الماضية والأخرى الأوروبية، رويال دوتش شل وبي بي وتوتال.

وفي محاولة للتصدي للمشكلة، أبرمت الشركة أول صفقة لهل في عهد وودز لشراء أسهم وسيولة بنحو 6,6 مليار دولار، تهدف لزيادة الإنتاج بما يزيد على الضعف في حوض بيرميان في تكساس ومكسيكو الجديدة إلى 350 ألف برميل يومياً بدلاً من 140 ألفاً.