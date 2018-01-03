النفط يبلغ أعلى مستوى منذ 2015 فوق 68 دولاراً للبرميل

لندن (رويترز)

واصل النفط، أمس، ارتفاعه فوق 68 دولاراً للبرميل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2015 بدعم من التوترات في إيران التي أثارت القلق بشأن تعرض الإمدادات لمخاطر وبرودة الطقس في الولايات المتحدة التي عززت الطلب وتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وساهمت احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت ستة أيام في إيران ثالث أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تعزيز علاوة المخاطر الجيوسياسية لأسعار النفط. غير أن الاضطرابات لم تؤثر على الإنتاج والصادرات في إيران.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات إلى 67.90 دولار للبرميل وجرى تداولها في وقت سابق مرتفعة عند 68.27 دولار، وارتفع الخام الأميركي 23 سنتاً إلى 61.86 دولار للبرميل ولامس أيضاً أعلى مستوى له منذ مايو 2015.

وقال أوليفر جاكوب محلل النفط لدى بتروماتريكس «توفر برودة الطقس في الولايات المتحدة والعامل الجيوسياسي دعما كافيا للأسعار». وحفز انخفاض كبير لدرجات الحرارة في الولايات المتحدة أيضا الطلب في الأجل القصير خاصة على زيت التدفئة، وبخلاف ارتفاع سجله النفط في مايو 2015، يجري تداول الخام عند أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014، حين انهارت الأسعار بسبب القرار التاريخي لأوبك بوقف خفض الإنتاج لدعم الأسعار.