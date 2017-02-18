«ديوا» تبرم اتفاقية مع «دبي للأمن الإلكتروني»

دبي (الاتحاد)

وقعت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬مذكرة ‬تفاهم ‬مع ‬مركز ‬دبي ‬للأمن ‬الإلكتروني، وذلك ‬في ‬إطار ‬حرصها ‬على ‬الارتقاء ‬بجودة ‬الخدمات ‬التي ‬تقدمها ‬لمتعامليها، ‬ورفع ‬مستوى ‬وكفاءة ‬إجراءات ‬الأمن ‬الإلكتروني. ‬وقع ‬مذكرة ‬التفاهم ‬كل ‬من سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬العضو ‬المنتدب، ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، ‬و‬يوسف ‬حمد ‬الشيباني، ‬المدير ‬التنفيذي ‬لمركز ‬دبي ‬للأمن ‬الإلكتروني.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الإلكتروني والعمل معاً على تقييم أنظمة أمن الطاقة الحالية وتطوير تقنيات الطاقة لتلبية أهداف ومتطلبات الجهتين، ورفع مستوى الأمن الإلكتروني، والاستفادة من تقنيات «مختبر المستقبل للأمن الإلكتروني»، ومشاركة البيانات المتعلقة بالمشاريع والأنشطة التقنية الداخلية، وتطوير مبادرات مشتركة لتطوير تقنيات أمن الطاقة، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري لدى الجهتين من خلال التدريب وتبادل المعارف والخبرات.

وأشار الطاير إلى أن الاتفاقية تترجم العلاقة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وحرص الجانبين على التعاون في تطبيق أفضل الممارسات الأمنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي.

وأضاف: «تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي أحدث الحلول والأنظمة التقنية، وتحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير عملياتها التشغيلية وفق أعلى مستويات الاعتمادية. ويدعم تعاون الهيئة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني جهود الهيئة لتحقيق أهداف خطة دبي 2021 الهادفة إلى جعل تجربة الحياه في دبي التجربة الأكثر كفاءة، وسلاسة، وأماناً، وتأثيراً، ورؤية الهيئة في أن تصبح مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي».

وأشاد يوسف حمد الشيباني، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، بأهمية توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي والتي تعنى بتبادل الخبرات والتعاون بين الطرفين ومشاركة المعرفة، بما يضمن تحقيق رؤية القيادة والعمل بروح الفريق الواحد. كما أكد حرص المركز على توفير الدعم الكامل لكل الدوائر والمؤسسات في إمارة دبي ودفعها نحو التطور الذكي الآمن إلكترونياً واستشراف المستقبل، ودعم وتمكين الابتكار في الإمارة لجعلها الأذكى والأكثر أماناً إلكترونياً.