«إعمار» تدشن مبيعات الوحدات السكنية في «هاربور جيت» اليوم

دبي (الاتحاد)

أطلقت «‬إعمار ‬العقارية» ‬مشروعها ‬السكني ‬الجديد «‬هاربور ‬جيت» ‬في «‬خور ‬دبي» ‬الذي ‬يعتبر ‬من ‬أكبر ‬المشاريع ‬التطويرية ‬المتكاملة ‬في ‬العالم ‬بمساحة ‬6 ‬كيلومترات ‬مربعة ‬على ‬مسافة ‬10 ‬دقائق ‬فقط ‬عن ‬مطار ‬دبي ‬الدولي.

وتكشف «إعمار» عن وحداتها السكنية الجديدة ضمن مشروع «هاربور جيت» الذي يضمن للسكان فرصة اختبار أساليب الحياة في الجزر، وذلك مع إطلاق المبيعات خلال حدث خاص تحت عنوان «قراصنة الخور» ويقام في أجواء عائلية ترفيهية مميزة اليوم (السبت) لتسليط الضوء على المزايا العديدة التي يحفل المشروع السكني الجديد بموقعه الحيوي على مقربة من خور دبي.

وتطلق «إعمار» مبيعات «هاربور جيت» ابتداءً من الساعة 10 ‬صباحاً ال‬يوم السبت، ‬حيث ‬يمكن ‬للعملاء ‬زيارة ‬مركز ‬مبيعات «‬خور ‬دبي» ‬والمشاركة ‬في ‬احتفالية ‬عائلية ‬تقام ‬تحت ‬شعار «‬قراصنة ‬الخور»‬.

وتمنح «إعمار العقارية» المستثمرين على المدى الطويل والمستخدمين النهائيين فرصة التسجيل ببرنامج «أفضلية الامتلاك» عبر موقعها الإلكتروني، ويتوافر ‬المزيد ‬من ‬المعلومات ‬حول ‬المشروع ‬عبر ‬ميزة «‬مركز ‬مبيعات ‬إعمار ‬الإلكتروني» ‬المتاحة ‬من ‬خلال ‬تطبيق «‬خدمات ‬إعمار ‬الإلكترونية» ‬والذي ‬يمكن ‬تنصيبه ‬على ‬أجهزة ‬الآيباد ‬والآيفون.