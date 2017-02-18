«الاقتصاد» تسعى لرفع مستوى المبادلات التجارية مع بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وبيتر دي كريم، وزير الدولة البلجيكي للتجارة الخارجية، سبل تطوير آليات التعاون المشترك بين البلدين بالتركيز على مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

عقد اللقاء بمقر الوزارة بدبي، وبحضور عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ودومنيك مينور، سفيرة المملكة البلجيكية لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوفد البلجيكي.

وركز اللقاء على التباحث بشأن الفرص والإمكانيات المتوفرة لدى البلدين والتي من شأنها أن تسهم بدعم وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية خاصة قطاعات التجارة والنقل والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار. كما جرى خلال اللقاء بحث فرص التنسيق المشترك لتطوير التعاون بشأن الإجراءات المتعلقة باعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية بهدف تسهيل المعاملات التجارية بين البلدين.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن العلاقات الإماراتية البلجيكية متميزة على الصعد كافة، وتشهد تطوراً مستمراً تحديداً على الصعيد الاقتصادي والتجاري لما يتمتع به الجانبان من مقومات للنمو وفرص واعدة للاستثمار.