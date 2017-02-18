  • السبت 21 جمادى الأولى 1438هـ - 18 فبراير 2017م

نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتذبذب العملات العالمية

تغير نمط إنفاق السياح يرفع الطلب على فنادق «الثلاث والأربع نجوم»
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 18 فبراير 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

تكتسب الفنادق من فئة 3 و4 نجوم أهمية متزايدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، واختلاف نمط الإنفاق لدى السياح القادمين إلى الدولة من عدد من الأسواق العالمية، ما يساهم في زيادة الطلب على هذه الفئة من الفنادق.

وأكد عاملون في القطاع السياحي بأبوظبي الأهمية المتزايدة لهذه الفئة من الفنادق في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، والتي ساهمت في تقليص حجم إنفاق العديد من السياح الأجانب، نتيجة تذبذب العملات العالمية والركود الذي تشهده عدد من مناطق العالم، مشيرين إلى ارتفاع الطلب على فنادق 3 و4 نجوم بنسب تتراوح بين 10 و15% خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي أصبحت تحظى بطلب ملحوظ من شريحة كبيرة من السياح، خصوصا أنها تقدم أمامهم خيارات متعددة، مؤكدين أن تلك الفنادق تقدم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية.

وتستحوذ فنادق الأربع والثلاث نجوم بأبوظبي على حصة 51% بواقع 58 فندقاً من إجمالي الفنادق التي تصنف بفئات النجوم، والتي تبلغ 113 فندقاً، فيما تستحوذ فنادق الخمس نجوم على 38% من إجمالي الفنادق بالإمارة، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأكد صلاح الكعبي، المدير التنفيذي لـ «بافاريا» للعطلات، أهمية هذه الفنادق، في ظل النمو الحاصل من الأسواق الصينية والهندية، والتي تطلب هذه الفئات من الفنادق بشكل رئيس.

وأضاف «نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثر اليورو مقابل ارتفاع الدولار والدرهم، فإن حجم إنفاق السائح الأوروبي تراجع، وبالتالي فإن كثيراً منهم سيختارون الفنادق الاقتصادية للإقامة». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا