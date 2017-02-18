تغير نمط إنفاق السياح يرفع الطلب على فنادق «الثلاث والأربع نجوم»

رشا طبيلة (أبوظبي)

تكتسب الفنادق من فئة 3 و4 نجوم أهمية متزايدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، واختلاف نمط الإنفاق لدى السياح القادمين إلى الدولة من عدد من الأسواق العالمية، ما يساهم في زيادة الطلب على هذه الفئة من الفنادق.

وأكد عاملون في القطاع السياحي بأبوظبي الأهمية المتزايدة لهذه الفئة من الفنادق في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، والتي ساهمت في تقليص حجم إنفاق العديد من السياح الأجانب، نتيجة تذبذب العملات العالمية والركود الذي تشهده عدد من مناطق العالم، مشيرين إلى ارتفاع الطلب على فنادق 3 و4 نجوم بنسب تتراوح بين 10 و15% خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي أصبحت تحظى بطلب ملحوظ من شريحة كبيرة من السياح، خصوصا أنها تقدم أمامهم خيارات متعددة، مؤكدين أن تلك الفنادق تقدم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية.

وتستحوذ فنادق الأربع والثلاث نجوم بأبوظبي على حصة 51% بواقع 58 فندقاً من إجمالي الفنادق التي تصنف بفئات النجوم، والتي تبلغ 113 فندقاً، فيما تستحوذ فنادق الخمس نجوم على 38% من إجمالي الفنادق بالإمارة، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأكد صلاح الكعبي، المدير التنفيذي لـ «بافاريا» للعطلات، أهمية هذه الفنادق، في ظل النمو الحاصل من الأسواق الصينية والهندية، والتي تطلب هذه الفئات من الفنادق بشكل رئيس.