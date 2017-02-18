الأسواق أخذت رفع أسعار الفائدة الأميركية في الحسبان مسبقاً

حسام عبدالنبي (دبي)

توقع بنك ستاندرد تشارترد، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات من الآن حتى نهاية 2017، مؤكداً أن الأسواق أخذت أمر الرفع المتوقع لأسعار الفائدة في الحسبان مسبقاً.

وأكد البنك في تقرير أعده كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار ستيف برايس، أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد الأميركي، إلا أن تلك التوقعات الإيجابية لا تخلو من المخاطر، خاصة وأن أي إجراءات تجارية حمائية أو عقابية تتخذها إدارة «ترامب» على وجه الخصوص، يمكن أن تؤدي إلى رفع درجة الريبة، موضحاً أن تسارع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع مما هو متوقع، والذي قد يحصل نتيجة تراكم ضغوط الأجور، قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، ما يمكن أن يعزز تدفقات خروج الدولار الأميركي ورؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

وأوضح برايس في تقريره الذي حمل عنوان، «السوق الأميركية تتقدم إلى صدارة الأسواق المفضلة»، أن بداية عام 2017، بالنسبة للأسواق المالية، لم يكن من الممكن أن تكون أكثر اختلافاً عن العام الماضي، ولكن يبدو أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة قد أنعش «الغرائز البدائية» في أكبر اقتصاد في العالم، وأخذت ثقة قطاع الأعمال ترتفع من جديد في أميركا وفي أماكن أخرى.

ورجح، أن يتسارع نمو الاقتصاد الأميركي إلى أكثر من 2%، فيما يرجح أيضاً أن يبقى الاقتصاد الآسيوي (باستثناء اليابان) المساهم الأكبر في النمو لعام 2017، منوهاً أنه في ذات الوقت ما تزال توقعات التضخم العالمي في حدود حميدة بفضل وجود طاقة استيعابية احتياطية كافية على مستوى العالم، وذلك رغم ضيق أسواق العمل.