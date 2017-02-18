«الدار العقارية» تضيف 1200 وحدة لسوق أبوظبي خلال 2017

سيد الحجار(أبوظبي)

تنجز شركة الدار العقارية خلال العام الحالي 4 مشاريع هي قيد الإنشاء حالياً، توفر أكثر من 1200 وحدة سكنية وقطعة أرض، بواقع 780 شقة سكنية بمشروعي «أنسام» و«الهديل»، و431 قطعة أرض في «جزيرة الناريل» و«المريف».

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة لـ «الاتحاد» إن «الدار» ملتزمة بإنجاز مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدا لتسليمها للمشترين، متوقعا إنجاز مشروعي «الهديل»، و«أنسام» خلال 6 أشهر.

ولفت إلى إنجاز نحو 83% من مشروع «أنسام»، الذي يضم شققاً سكنية في الجهة الغربية من جزيرة ياس، موضحا أن أعمال التظليل الزجاجي شارفت على الانتهاء، فيما يستمر التقدم في الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأنظمة الصرف الصحي.

ويتألف «أنسام» من 4 مبانٍ تضم 547 وحدة سكنية مطلة على ملعب ياس لينكس للجولف، والواجهة البحرية لجزيرة ياس، وتم طرح المشروع عام 2014، حيث تم بيع كامل وحدات المشروع فور طرحها للبيع.