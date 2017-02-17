استمرار فرص هطول الأمطار على الدولة خلال اليومين المقبلين

هالة الخياط (أبوظبي)

تستمر التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة بالتأثير على الدولة، متأثرة بامتداد منخفض جوى سطحي، وكذلك في طبقات الجو العليا يصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب قادمة من جهة الغرب على فترات متباعدة الجمعة والسبت، فيما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الملحوظ الأحد المقبل.

وسقطت أمطار خفيفة منذ يومي الأربعاء وأمس الخميس، وعلى فترات وشملت كافة مناطق الدولة، بما في ذلك المناطق الشمالية الساحلية، ثوبان، دبي، رأس الخيمة، والمنطقة الغربية، ممثلة بدلما، والشارقة وأبوظبي.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأن الطقس سيكون اليوم الجمعة، وغداً السبت غائماً جزئياً ومغبراً بوجه عام يصبح غائماً أحياناً مع هطول أمطار متفرقة على مناطق مختلفة من الدولة خاصة المناطق الساحلية والجزر، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحيانا على البحر، وعلى المناطق المكشوفة ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

وسجلت محطات المركز أقل درجة حرارة أمس في جبل جيس، بواقع 9.6 درجة مئوية على جبل جيس.