الكويت: زيارة روحاني تساهم في بلورة توافق بين الخليج وإيران



تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017 الكويت (د ب أ) وصف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله، أمس، زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني بلاده، أمس الأول، بأنها كانت «إيجابية وناجحة». ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد أعرب الجارالله عن تطلع الكويت إلى أن «تساهم تلك الزيارة في ترسيخ أسس الحوار الخليجي الإيراني». وقال: «إن زيارة الرئيس الإيراني ستساهم في بلورة رؤى وتوافق مشترك بين الجانبين الخليجي والإيراني، (بما يتعلق بالحوار الذي نأمل به ونتطلع إليه، والذي سوف يشكل أساس أمن واستقرار المنطقة)». وكان نائب وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح قد قال أمس الأول: «إن مباحثات روحاني في الكويت (تناولت بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك)».