كوسوفو.. يأس وفقر وفساد بعد 9 سنوات على الاستقلال

بريشتينا (أ ف ب)
تحيي كوسوفو، آخر دولة استقلت في أوروبا، اليوم الذكرى التاسعة لاستقلالها، لكن المواطن ناظم أحمدي لا يفكر في الاحتفال، موضحاً: «أكافح كل يوم لتأمين الخبز لابني وزوجتي».
والتوتر المتواصل مع صربيا ليس الهم الأول لهذا الأب البالغ من العمر 24 عاماً والعاطل عن العمل كغيره من ستين في المئة من الشباب في كوسوفو. فهو ينتظر لساعات في البرد، على أمل أن يطلب منه تاجر من سوق بريشتينا القيام بأشغال ليوم لقاء حوالي 15 يورو.
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وبعد أقل من عشر سنوات، يتمتع هذا البلد باعتراف 110 دول، رغم مقاومة صربيا المدعومة من روسيا، لكنه يعاني أيضاً من تفشي الفقر والفساد.
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