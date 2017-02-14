كوسوفو.. يأس وفقر وفساد بعد 9 سنوات على الاستقلال

بريشتينا (أ ف ب)

تحيي كوسوفو، آخر دولة استقلت في أوروبا، اليوم الذكرى التاسعة لاستقلالها، لكن المواطن ناظم أحمدي لا يفكر في الاحتفال، موضحاً: «أكافح كل يوم لتأمين الخبز لابني وزوجتي».

والتوتر المتواصل مع صربيا ليس الهم الأول لهذا الأب البالغ من العمر 24 عاماً والعاطل عن العمل كغيره من ستين في المئة من الشباب في كوسوفو. فهو ينتظر لساعات في البرد، على أمل أن يطلب منه تاجر من سوق بريشتينا القيام بأشغال ليوم لقاء حوالي 15 يورو.

وفي 2008، احتفل سكان كوسوفو الألبان بفرحة عارمة بإعلان استقلالهم من جانب واحد عن صربيا. وكان هذا الإقليم الفقير في يوغوسلافيا السابقة يعول على الغرب ليطوي صفحة حرب خاضها متمردوه المسلحون ضد جيش بلغراد في 1998 و1999 وأسفرت عن سقوط 13500 قتيل، أكثر من 10800 منهم ألبان.

وبعد أقل من عشر سنوات، يتمتع هذا البلد باعتراف 110 دول، رغم مقاومة صربيا المدعومة من روسيا، لكنه يعاني أيضاً من تفشي الفقر والفساد.