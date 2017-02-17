تصريحات ترامب.. غموض يؤجج غضب الفلسطينيين

الأراضي الفلسطينية (وكالات)

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول، التي قال فيها «إن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني»، حماسة اليمين المتطرف في إسرائيل وحفيظة الفلسطينيين، بينما تبدو نوايا ترامب الحقيقية غير واضحة.

وسجل ترامب الأربعاء تمايزاً جديداً في السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط، بعدما أكد أن حل الدولتين «ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني»، لافتاً إلى أنه منفتح على «خيارات بديلة» إذا كانت تؤدي إلى السلام.

وقال ترامب: «أنظر إلى حل الدولتين وحل الدولة.. إذا كان الإسرائيليون والفلسطينيون سعداء، فسأكون سعيداً بالحل) الذي يفضلونه، فالحلان يناسبانني».

وبعد لقاء ترامب نتنياهو وتصريحاتهما للتعبير عن صداقتهما الشخصية والحلف الإسرائيلي الأميركي، اختارت الرئاسة الفلسطينية التحفظ.