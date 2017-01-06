أوباما يدافع عن إنجازاته وترامب يتعهد بإلغائها

واشنطن (أ ف ب)
أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، بإنجازات إدارته المنتهية ولايتها، وذلك في رسالة إلى الشعب الأميركي دافع فيها عن إرثه في الرعاية الصحية وغيرها من القضايا التي توعد دونالد ترامب الذي سيخلفه بإلغائها.
ونشر البيت الأبيض رسالة أوباما إضافة لتقارير من كل واحد من وزرائه تصف التقدم الذي تم إحرازه منذ تولي أوباما الرئاسة قبل ثماني سنوات عندما كانت البلاد التي تملك أكبر اقتصاد في العالم تتجه نحو الركود.
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ولكن أمس، وفي سلسلة من التغريدات الصباحية، هاجم ترامب بشدة واصفاً زعيمهم في الكونجرس تشاك شومر بأنه «مهرج» ومطالباً إياهم بالتعاون مع خصومهم الجمهوريين لوضع برنامج صحي جديد.
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وأضاف «بدلا من العمل على إصلاحه، فانهم يفعلون الشيء المعتاد في السياسة وهو اللوم. الحقيقة هي أن اوباماكير كذبة من البداية.. حان الوقت لكي يعمل الجمهوريون والديموقراطيون معا ويخرجوا بخطة رعاية صحية مفيدة فعلا وبالتأكيد ليست باهظة، وأفضل بكثير» من اوباماكير.