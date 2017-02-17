الهند.. شعبية «مودي» قيد الاختبار في «أوتار براديش»

غازي أباد (د ب أ)

على أرض ترابية في مدينة غازي أباد بولاية «أوتار براديش» في الهند، هبط أسطول من المروحيات، ما أثار حالة حماس بين الحشود التي وقفت أعلى المقاعد لمحاولة الحصول على إطلالة أفضل على رئيس الوزراء «ناريندرا مودي»، الذي وصل إلى المدينة للمشاركة في حملة انتخابية.

وهتف الآلاف مرددين اسم رئيس الوزراء، البالغ من العمر 66 عاماً، الذي غطى تواجده على الخصوم السياسيين في استعادة لمشهد حملته القوية خلال الانتخابات العامة في 2014.

ورغم أن التجمع الانتخابي يتعلق بحملة انتخابية محلية في الولاية، إلا أنه بالنسبة لحزب «بهارتيا جاناتا»، الذي ينتمي إليه «مودي»، والأحزاب السياسية الرئيسة في الهند، تعني الانتخابات في «أوتار براديش» أكثر من ذلك كثيراً.

وليس لانتخابات الولاية علاقة ببقاء «مودي» في منصبه. ومع ذلك فإن الانتخابات في الولاية ذات الكثافة السكانية الأكبر في الهند، (204 ملايين نسمة)، تعتبر مؤشراً للرأي الشعبي. وسوف تحدد النتائج شكل السياسات الوطنية.