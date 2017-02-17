ماليزيا تعتقل امرأة ثانية بقضية اغتيال أخ زعيم كوريا الشمالية

كوالالمبور (وكالات)

أعلنت الشرطة الماليزية أمس توقيف امرأة ثانية يشتبه بضلوعها في عملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون الثلاثاء الماضي في كوالالمبور.

وكانت الشرطة أوقفت الأربعاء امرأة أولى تحمل جواز سفر فيتناميا في مطار كوالالمبور الدولي حيث قتل كيم جونج نام بعدما هاجمته امرأتان أفيد بأنهما رشقتاه بسائل على وجهه في قاعة المغادرة. وأكد قائد الشرطة الماليزية الجنرال خالد أبو بكر اعتقال مشتبه بها ثانية، بعد عملية الاغتيال التي تظهر بحسب سيؤول «وحشية وغير إنسانية» نظام بيونج يانج. وفي وقت لاحق اعتقلت الشرطة الماليزية مشتبها به ثالثا على صلة بالجريمة. ومثلت المشتبه بها الأولى دوان ثي هوونج البالغة من العمر 28 عاما صباح أمس أمام محكمة في العاصمة الماليزية. وأظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة في المطار وعرضها الإعلام الماليزي امرأة آسيوية ترتدي قميصا كتبت على مقدمته ثلاثة أحرف بالانجليزية.

من جانبه، قال نائب رئيس وزراء ماليزيا أمس إن كوالالمبور قد تسلم جثة كيم جونج نام إلى أقاربه عبر سفارة بيونج يانج.

وقال أحمد زاهد حميدي نائب رئيس وزراء ماليزيا للصحفيين «بعد استكمال كل الإجراءات الطبية وتلك التي اتخذتها الشرطة قد نسلم الجثة لأقارب من خلال السفارة».