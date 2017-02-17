فيديو.. 72 قتيلاً بتفجير انتحاري تبناه «داعش» باكستان

كراتشي، باكستان (وكالات)

فجر انتحاري من تنظيم «داعش» الإرهابي نفسه مساء أمس داخل مزار صوفي في جنوب باكستان، أسفر التفجير عن مقتل 72 شخصا على الاقل، وقال المفتش العام للشرطة في اقليم السند ا. د. خواجة «حتى الآن قتل 72 شخصا وأُصيب أكثر من 150»، وأضاف أن «عددا كبيرا من الجرحى في وضع حرج وسيتم نقلهم الى كراتشي» ما أن تصل وسائل النقل الجوي الى المنطقة، فيما وتم أكد وزير الصحة الاقليمي اسكندر علي ماندرو إرسال أطباء وطواقم علاج إلى المكان في سيارات إسعاف فيما أُعلنت حالة الطوارىء في مستشفيات كراتشي.

وكان الانتحاري قد دخل الضريح وفجر نفسه بين الموجودين في المكان المكتظ ليلة الخميس التي تعتبر وقتا مقدسا للصلاة بالنسبة لمريدي صاحب المقام لال شهبز قلندر. وسارع تنظيم «داعش» إلى تبني التفجير.

ودان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الاعتداء في بيان وقال ان «اعتداء ضد واحد منا هو اعتداء علينا جميعا»، وأضاف أن «الايام الاخيرة كانت صعبة وقلبي مع الضحايا. ولكن ينبغي ألا ندع هذه الأحداث تثير انقساما بيننا أو ترعبنا. لقد واجهنا ظروفا أكثر صعوبة وصمدنا. سأبذل ما في وسعي لأحمي هذا البلد».

ودعا قائد الجيش الجنرال قمر جواد بجوا الى الهدوء وأكد للباكستانيين أن «قواكم الأمنية لن تدع قوى معادية تنتصر».