وزراء ومحافظون يؤدون اليمين أمام السيسي

أحمد شعبان ، وكالات (القاهرة)

أدى 9 وزراء و5 محافظين جدد اليمن القانونية أمس أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال بيان رئاسي إن علي المصيلحي أدى اليمين وزيرا للتموين والتجارة الداخلية ومحمد الشريف للتنمية المحلية وطارق شوقي للتربية والتعليم والتعليم الفني وعبد المنعم البنا للزراعة واستصلاح الأراضي وخالد عبد الغفار للتعليم العالي والبحث العلمي وهالة السعيد للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وهشام عرفات للنقل وعمر مروان لشؤون مجلس النواب.

كما أدت اليمين سحر نصر بعد أن أضيفت وزارة الاستثمار إلى وزارة التعاون الدولي التي كانت تشغلها. وشمل تغيير المحافظين القليوبية والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والوادي الجديد.

وأدت اليمين نادية عبده محافظا للبحيرة لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في تاريخ مصر الحديث. ودرست أول محافظة مصرية الهندسة. وتخلف عبده في المنصب محمد سلطان الذي أصبح محافظا للأسكندرية المجاورة والذي كانت نائبة له منذ 2013.

وأشادت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، باختيار المهندسة نادية عبده كمحافظ للبحيرة قائلة إنها طالبت بذلك منذ أكثر من خمس سنوات. وأضافت السفيرة مرفت تلاوي، في بيان لها أنها رشحت المهندسة نادية في عدة قوائم سابقة لمنصب محافظ لمعرفتها بخبرتها وقدرتها وحسن تعاملها مع الجمهور ومعرفتها باحتياجات المواطنين.

وتقدمت السفيرة تلاوي بالتهنئة لمصر والوطن العربي بهذا التعيين لعله يكون فاتحة خير على المرأة المصرية والعربية، والتي تبوأت مناصب قيادية في كثير من الدول العربية.