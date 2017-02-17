واشنطن: ندعم «حل الدولتين» لتحقيق السلام

واشنطن، رام الله، القاهرة (وكالات)

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي أن اشنطن تدعم «بكل تأكيد» حل الدولتين في النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل لكنها تفكر في «بدائل» لاحراز تقدم من أجل تحقيق السلام. وقالت للصحفيين في ختام اجتماع لمجلس الامن الدولي حول هذا النزاع «ندعم بكل تأكيد حل الدولتين لكننا نفكر في بدائل أخرى».

وتأتي تصريحات هايلي غداة لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت هيلي: «أولا وقبل كل شيء.. حل الدولتين هو ما نؤيده. أي شخص يريد أن يقول إن الولايات المتحدة لا تؤيد حل الدولتين- فسيكون هذا خطأ». وأضافت «نؤيد بالتأكيد حل الدولتين لكننا نفكر خارج الصندوق أيضا».

وفيما شكك السفير الاميركي الجديد في إسرائيل أمس أمام مجلس الشيوخ في حل الدولتين، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت أن موقف الولايات المتحدة من النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين «ملتبس جدا ويثير القلق»، وذلك اثر لقائه أمس نظيره الاميركي ريكس تيلرسون. وصرح ايرولت «حرصت على التذكير بأن لا خيار سوى حل الدولتين بالنسبة الى فرنسا. الخيار الاخر الذي تطرق إليه تيلرسون ليس واقعيا»، واصفا الموقف الاميركي بانه «ملتبس جدا ويثير القلق». وأضاف أن «حل الدولة الفلسطينية هو أيضا ضمان لأمن إسرائيل»، داعيا إلى «عدم تيئيس الفلسطينيين».

وأكد مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن الدولي أمس أن حل الدولتين يبقى «السبيل الوحيد» لتحقيق تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين في السلام.