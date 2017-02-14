تونس تمدد الطوارئ 3 أشهر

تونس (د ب أ)

أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أمس. وجاء في بيان رئاسي أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قرر، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة عموما، تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من الخميس 16 فبراير. وحالة الطوارئ سارية في تونس منذ التفجير الإرهابي، الذي نفذه انتحاري في حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة في 24 نوفمبر 2015، وخلف 12 قتيلا في صفوف الأمن.

والهجوم كان من بين ثلاث هجمات كبرى في نفس العام خلفت جميعها 59 قتيلا من السياح و13 عنصرا أمنيا وكانت لها تداعيات وخيمة على القطاع السياحي.

ومنذ مطلع العام، حققت تونس استقرارا أمنيا ملحوظا مع انحسار العمليات الإرهابية، وتشديد الإجراءات الأمنية في المدن الكبرى، وعلى الحدود وتضييق الخناق حول العناصر المسلحة في الجبال. لكن وزير الدفاع فرحات الحرشاني صرح مؤخرا بأن التهديد الإرهابي لا يزال قائما طالما أن الوضع الأمني غير مستقر في الجارة ليبيا في ظل غياب مؤسسات الدولة على الأرض.