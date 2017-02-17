السعودية: ضبط 4 خلايا داعشية تضم 18 إرهابياً

الرياض(وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، عن تفكيك 4 خلايا لتنظيم «داعش» في السعودية، وإيقاف 18 متهماً. وقالت وزارة الداخلية، في بيان: إن خلايا «داعش» في السعودية انتشرت في مكة والمدينة والرياض والقصيم، وهي مكونة من 15 سعودياً ويمنيين اثنين وسوداني.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه امتداداً لما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الساعية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، &rlmفقد تمكنت الجهات الأمنية في عمليات استباقية بدأت يوم السبت الموافق 14 /&rlm 5 /&rlm 1438هـ، &rlmمن الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية بكل من منطقة «مكة المكرمة - المدينة المنورة - الرياض &ndash القصيم» نشط عناصرها بأدوار متنوعة كتوفير مأوى للمطلوبين أمنياً، ومنهم طايع بن سالم بن يسلم الصيعري، الذي قتل في مداهمة وكر إرهابي بحي الياسمين بتاريخ 9 /&rlm 4 /&rlm 1438هـ، والانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما باستراحة الحرازات بمحافظة جدة «خالد غازي حسين السرواني، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي، سعوديا الجنسية، والمعلن عنه بتاريخ 23-4-1438هـ»، &rlmواختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم «داعش» الإرهابي على شبكة الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم وأنشطتهم الإرهابية، مع امتلاك بعض عناصرها لخبرات &rlmفي صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتحضير الخلائط المستخدمة في تصنيعها وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها.

وبلغ عدد عناصر هذه الخلايا المقبوض عليهم حتى الآن (18) ثمانية عشر شخصاً، منهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية، وهم كل من: إبراهيم صالح سعيد الزهراني ، خالد عبد الرحمن محمد شراحيلي، راجي عبده علي حسن ، سعيد صالح سعيد الزهراني، سليمان إبراهيم عبدالرحمن الفوزان ، صالح علي عبد الرحمن الشلاش، عاطف صواب ظافر الشهري، عبد العزيز محمد عبد العزيز السويد، عبدالله ابراهيم سليمان العضيبي ، عبد الله حمود عبد الله العضيبي، عبدالله محمد الحميدي المطيري، عبد الملك حمد عبد الله الفهيد، محمد حمد سليمان الفهيد، معجل إبراهيم عبد الرحمن الفوزان، مهند حمد صلاح الزيادي العتيبي، أيمن عمر أحمد مقبل (يمني الجنسية)، خالد أحمد محمد با جعفر (يمني الجنسية)، مازن الأمين مختار محمد (سوداني الجنسية).

كما أسفرت العملية الأمنية عن ضبط عدد من الأسلحة الآلية، وأسلحة بيضاء ذات نوعية خطرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة، تجاوزت مليوني ريال سعودي.