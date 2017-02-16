«الهلال» تواصل دعم قطاع الصحة في عدن

عدن (الاتحاد)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع الصحة في مدينة عدن ضمن البرامج الإغاثية المقدمة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتسلم مدير مكتب الصحة في عدن الدكتور عبدالناصر الوالي، بحضور منسقة مشاريع الهيئة آيات العوذلي ثلاجتين تعملان بالطاقة الشمية وذلك من جملة مساعدات خصصتها الإمارات لرفد هذه القطاع بالإمكانيات اللازمة وإنعاش الخدمات المقدمة للمرضى.

وعبر الوالي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على ما يبذلونه من جهود إنسانية لدعم القطاع الصحي في المدينة، لافتا إلى أن هذه الثلاجات سوف تسهم في تقصير المسافة أمام المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة للحصول على أدوية مؤمنة ومحفوظة بشكل صحي دون جهد أو عناء.

وأشار إلى أن الثلاجتين تعملان بالطاقة الشمسية تفاديا للانقطاعات الكهربائية المتكررة التي تشهدها المدينة والتي تسبب إرباكا في القطاع الصحي وسيتم وضعهما في مديريتين لتسهيل حصول المرضى على الأدوية بصورة سلسة.

وأكدت منسقة الهيئة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل تقديم الدعم للقطاعات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم، مشيرة إلى أن الإمارات يد إنسانية ليس لليمن بل للعالم خصوصا عقب تدشينها 2017 عاما للخير والأعمال الإنسانية.