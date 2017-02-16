«الشرعية» تسيطر على مواقع للميليشيات غرب تعز

بسام عبد السلام، عقيل الحلالي (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية على عدد من المواقع غرب مدينة تعز، في حين قتل عشرات الإنقلابيين باشتباكات عنيفة مع المقاومة الشعبية في محافظتي البيضاء وذماروغارات للتحالف العربي، بينهم قائد القوات الخاصة الانقلابية الموالية للمخلوع صالح.

وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية «سبأ»: إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفا على مواقع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبهة «مقبنة» غرب تعز، ودارت معارك شرسة لساعات عدة تمكن خلالها الجيش من تحرير مواقع جبل «الصنمة وجبل حبوق وتبة الركزة وقرية مجاورة لسوق الكدحة غرب المدينة». ودارت معارك عنيفة أمس بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية في الخط الرابط بين المخا والخوخة.

وقتل 4 من عناصر الميليشيات باشتباكات في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرقي المدينة، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش في تعز.

ولقي قائد القوات الخاصة الانقلابية في اليمن الموالية للمخلوع صالح مصرعه في غارة لطيران &rlmالتحالف العربي.&rlm وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع «26 سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية &rlmأن العقيد حسين فرحان الدولة لقي مصرعه بغارة جوية في الحدود مع المملكة العربية السعودية.