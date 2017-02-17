«الرباعية الدولية» تبحث في بون الأوضاع اليمنية

بون (وام، وكالات)

شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس، في اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن الذي عُقدَ في مدينة بون بألمانيا.

حضر الاجتماع الذي عقد على هامش لقاءات قمة العشرين في بون ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي وبوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي ويوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان وإسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي لحل الأزمة اليمنية.

وقال وزير الخارجية الأميركي خلال الاجتماع إن الولايات المتحدة تواصل دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن ودعا إلى توصيل المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء اليمن بدون أي قيود.

وقال مارك تونر القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان «أكد الوزير دعم الولايات المتحدة المستمر للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وأشار إلى الحاجة الملحة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء اليمن من دون قيود».

حضر اللقاء فارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية.