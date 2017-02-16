«الأدبي الدبلوماسي» ينظم محاضرة «الصمغ العربي والتداوي»

أبو ظبي (الاتحاد)

نظّمت المجموعة العربية الدبلوماسية، مساء يوم الأربعاء الماضي (15 فبراير الجاري)، خلال الصالون الأدبي الدبلوماسي، الذي تنظمه المجموعة شهرياً، وفي دورته الثانية برئاسة رئيسة المجموعة حرم سفير جمهورية السودان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة السيدة سارة عباس، المحاضرة السابعة، والتي استضافت من خلالها سفارة جمهورية السودان في دولة الإمارات العربية المتحدة البروفيسورة أميمة محيي الدين صابر، استشارية جهاز هضمي وتغذية لدى الأطفال، لإلقاء محاضرة تحت عنوان «الصمغ العربي حاضر ومستقبل التداوي». حضر الندوة جمهور رفيع المستوى من سمو الشيخات وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات، تم استقبالهم من قِبل عقيلات السلك الدبلوماسي، أعضاء المجموعة العربية الدبلوماسية، ونورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام.

وفي دورته السابعة في موسمه الثاني، افتتح الصالون الأدبي الدبلوماسي أمسيته بكلمة ترحيبية ألقتها سارة عباس، حرم سفير السودان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي رحبت بدورها بالحضور الكريم.

وافتتحت أميمة صابر، المحاضرة بشرح مبسط عن المصادر الطبيعية في العلاج والتداوي، وما تحويه من بكتيريا نافعة، والتي تعمل على تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان.

وبالحديث عن الصمغ العربي، أشارت أميمة إلى أن الصمغ العربي يعتبر المصدر الطبيعي الوحيد للبريبايوتك الطبيعي (الغذاء الحيوي)، ويعتبر في الطب البديل منظماً أساسياً للجينات.

وخلال المحاضرة، ذكرت أميمة بعض المنافع الأخرى للصمغ العربي، وفي الختام تلقت أسئلة الحضور واستفساراتهم بشأن موضوع الصمغ العربي.