نجوم الغانم: أضع اللمسات الأخيرة لـ «وثائقي حسن شريف»

محمود عبدالله (أبوظبي)

اختارت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في نسخته الأولى، المخرجة الإماراتية الشاعرة نجوم الغانم لعضوية لجنة تحكيم الفيلم القصير في المهرجان، الذي تنطلق فعالياته الاثنين المقبل (20 الجاري) وحتى 26 منه، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة ورعاية المجلس القومي للمرأة بمصر.

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها نخبة من النساء العاملات في الحقل السينمائي، ليديا باباديميتريو ناقدة من اليونان، ووسام سليمان كاتبة سيناريو من مصر، بينما يرأس اللجنة ناتالي بيانشيري كاتبة ومخرجة ومنتجة من إيطاليا، كنوع من التحية للمرأة ولإبداعاتها.

وعبّرت الغانم لـ «الاتحاد» عن تقديرها لمبادرة القائمين على المهرجان، مضيفة: «هذا الاختيار يعكس قيمة وأهمية السينما الإماراتية وانشغالاتها بهموم المرأة وقضاياها، التي أوصلتها إلى عديد المهرجانات العالمية، أما بالنسبة لي، فمثل هذه التجربة تضيف لي الكثير، خاصة أنني نتاج سينما قوية بأفلامها ومخرجيها وكتابها ومهرجاناتها، فقد بدأت سينما الإمارات تخطو خطوات حثيثة نحو الطليعة في العالم العربي، سواء من حيث الكمّ أو الكيف، كما أن الفيلم الإماراتي ما زال يحتفظ بوظيفته الثقافية والتربوية، وأيضاً هويته كعمل سينمائي محدد الملامح».

وكشفت الغانم عن آخر مشاريعها السينمائية، مؤكدة أنها في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على فيلمها الوثائقي الطويل عن رحلة رائد الفن التشكيلي الإماراتي حسن شريف 1951- 2016 «الفنان الذي يستحق أن نوثق عبر السينما مسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع للأجيال، حيث لمع اسمه ليس في الإمارات وحدها، بل عربياً وعالمياً، ويعتبر الأب الروحي للتشكيل في الإمارات، من خلال توجهه للمفاهيمية المطلقة».

وأضافت نجوم الغانم: «في الحقيقة، عندما سيكون هناك تأريخ لعلم من أعلام الإبداع والثقافة، فإن هذا هو التأسيس الفعلي لسينما وثائقية عميقة ورافعة لفن معتمد، ولا أجمل أن يبـــدأ التأسيس من عند حسن شريف تحديداً؛ لأنه لم يشكل تجربة فارقة فقط، بل وعياً بأول الشيء، وهو الفن بكل قيمته وجماله، وقد عملت في هذا الفيلم على مجاله التشكيلي الفني وذاكرته والجوانب الخفية من حياته في إطار لغة سينما معاصرة».