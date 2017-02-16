6 روايات تتنافس على «البوكر العربية» لعام 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس من العاصمة الجزائرية القائمة القصيرة للروايات المرشّحة لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) لعام 2017.

وضمت القائمة ست روايات هي: «السبيليات» للكويتي إسماعيل فهد إسماعيل، و»زرايب العبيد» لليبية نجوى بن شتوان، و»أولاد الغيتو-اسمي آدم» للبناني إلياس خوري، و»مقتل بائع الكتب» للعراقي سعد محمد رحيم، و»في غرفة العنكبوت» للمصري محمد عبد النبي، و»موت صغير» للسعودي محمد حسن علوان.

وقد اختيرت الروايات الست من بين الروايات الـ16 للقائمة الطويلة التي أُعلنت في يناير الماضي، وهي القائمة التي اُختيرت من 186 رواية مرشحة للجائزة من 19 بلداً، تم نشرها في الفترة بين يوليو 2015 ويونيو 2016.

وقالت سحر خليفة، رئيسة لجنة التحكيم، في بيان صحفي «من بين الكم الهائل من الروايات (186 رواية) التي تقدمت للجائزة العالمية للرواية العربية، اخترنا ست روايات لما تتميز به من جماليات شكلية من حيث البناء الفني، وتطوير الشخصيات، وطرح مواضيع حساسة جريئة اجتماعيا تنبش المسكوت عنه، وأخرى تتناول أزمات الوضع العربي المعقّد كما تحتفي بالجوانب المضيئة من التراث العربي».